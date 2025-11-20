«Атмосфера супер!»: в «ТАИФ-НК» прошел ежегодный турнир по боулингу

Нефтепереработчики выявили сильнейших в турнире по боулингу

Фото: Лилия Егорова

Работники АО «ТАИФ-НК» уверенно набирали очки, выбивая один страйк за другим. Среди участников соревнований были как опытные, так и начинающие игроки. Кубки и призы были разыграны среди мужчин и женщин.

Инженер-химик КГПТО Гузалия Каюпова устроилась на предприятие более трех месяцев назад. За такой короткий период времени ей удалось влиться в коллектив. В свободное от работы время с удовольствием участвует в корпоративных мероприятиях.

— Последний раз в боулинг играла в девятнадцать лет, когда училась в Казани. Сейчас приходится вспоминать молодость. Мне все очень нравится. Атмосфера супер! Мои коллеги отлично играют. Полностью выбить все кегли за раз у меня еще не получилось, но я не расстраиваюсь. Самое главное — не результат, а возможность весело провести время с коллегами вне работы, — признается Гузалия Каюпова.

В одной команде с Гузалией соревновался еще один молодой специалист — оператор технологических установок КГПТО Алексей Лазарев. В боулинг он играет второй раз в жизни.

— Приятно видеть, как все азартно стараются набрать победные очки. Хотя у меня и небольшой опыт, я настроен попасть в тройку сильнейших. Такие мероприятия помогают сплотить коллектив и создать дружелюбную атмосферу на работе, — отметил Алексей Лазарев.

Оператор завода бензинов Наталья Шакирова призналась, что уже много лет не была в боулинг-клубе. И когда коллеги предложили принять участие в турнире, то сразу согласилась.

— Давно не держала в руках шары для боулинга. Не все получилось с первого раза, но я буду стараться дальше. Атмосфера сегодня чудесная — дружелюбная и приятная. Спасибо руководству предприятия за организацию турнира. Такие мероприятия необходимы, они помогают укрепить командный дух и лучше познакомиться друг с другом, — сказала Наталья Шакирова, бросая шар в центр дорожки.

Лилия Егорова

По итогам турнира по боулингу третье место среди женщин заняла Дина Хамидуллина с ОМТС, на втором почетном месте инженер по метрологии Управления Римма Митрухина, высшую ступень пьедестала почета заняла Гузалия Каюпова, ц. №10 КГПТО. Среди мужчин победителями стали: Николай Дряничкин, ц. №01 НПЗ, — первое почетное место, на втором месте Леонард Ситдиков, ц. №07 ЗБ, бронза у Марселя Сагитова из ц. №08 НПЗ. Победители и призеры получили дипломы и памятные подарки.

Как отметили участники соревнований, проигравших в турнире не было. Каждый оставил в памяти яркие моменты от встречи с коллегами, зарядился позитивом и хорошим настроением на долгое время.

