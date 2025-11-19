В Ново-Савиновском районе Казани временно отключат водоснабжение

Фото: Максим Платонов

В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на водопроводе по улице Чистопольская — проспект Ямашева будет временно прекращена подача воды в ряде улиц Ново-Савиновского района, сообщает «Водоканал».

Отключение запланировано с 00:00 20 ноября 2025 года до 09:00 21 ноября 2025 года. В этот период без водоснабжения останутся дома на улицах Боевая, Восточная, Жуковка, Западная, Заречная, Кожевенная, Красногорская, Лагерная, Ново-Слободская, Поселковая, Проезжая, Речная, Слесарная и Широкая.

На улице Короленко в указанный период будет наблюдаться пониженное давление водоснабжения.

Реальное время / realnoevremya.ru

Сообщается, что во время проведения работ специалисты коммунальных служб выполнят необходимые мероприятия, направленные на повышение надежности и стабильности системы водоснабжения в районе.

Наталья Жирнова