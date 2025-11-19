За продажу табака без лицензии введут уголовное наказание

Законопроект разработан правительством России в рамках комплекса мер по регулированию оборота табачной продукции

Фото: Динар Фатыхов

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за розничную продажу табачной и никотинсодержащей продукции без соответствующей лицензии. Документ разработан правительством России в рамках комплекса мер по регулированию оборота табачной продукции, передает «Дума ТВ».

Согласно новым нормам, за незаконную розничную продажу табачной и никотинсодержащей продукции в крупном размере (более 100 тыс. рублей) предусмотрены следующие наказания: штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок до трех лет. За аналогичные преступления, совершенные организованной группой или в особо крупном размере (более 1 млн рублей), установлены более строгие меры наказания. В этом случае нарушителям грозит штраф от 3 до 4 млн рублей, а максимальный срок лишения свободы составит до пяти лет.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Тем не менее законопроект не выведет вейпы из оборота целиком. Напомню, что сейчас около 330 тысяч торговых точек продаж, где продается никотиносодержащая продукция, причем в большинстве из них — вейпы, — заявил председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

По его словам, ЛДПР намерена расширить полномочия регионов по запрету продажи вейпов и предлагает внести соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта. Ранее сообщалось, что в Саратовской области запретят детям посещать табачные магазины.

Наталья Жирнова