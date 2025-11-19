Нижегородская область вошла в топ-10 регионов по госзакупкам лекарств

За первые десять месяцев 2025 года общий объем госзакупок лекарств в России составил 825,6 млрд рублей

Фото: Михаил Захаров

По данным системы здравоохранения Нижегородской области, регион занял достойное место среди лидеров по объему государственных закупок лекарственных препаратов. Об этом сообщает «Время Н».

Как заявил представитель здравоохранения региона Алексей Никонов, за первые десять месяцев 2025 года общий объем госзакупок лекарств в России составил 825,6 млрд рублей. При этом отмечается снижение показателя на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Нижегородская область вошла в первую десятку регионов-лидеров с объемом закупок 16,5 млрд рублей. Регион применяет долгосрочный подход к заключению контрактов, заключая трехлетние договоры на поставку различных препаратов.

Также сообщается, что, несмотря на общее снижение количества закупок в стране, в Нижегородской области это не влияет на доступность лекарственных средств. На складах региона сохраняется необходимый запас препаратов для обеспечения населения.

Ранее средний чек в аптеках России достиг исторического максимума, показав рост на 10,8%.

Наталья Жирнова