Татарстан выделит 100 млн рублей на научные исследования

В республике определили победителей грантового конкурса на финансирование научных разработок

Фото: Роман Хасаев

17 ноября 2025 года состоялось заседание конкурсной комиссии Фонда науки и технологий Татарстана, на котором были определены победители грантового конкурса на финансирование научных исследований.

Конкурс был направлен на поддержку научных сотрудников и исследовательских групп, работающих в различных областях науки: от естественных и технических дисциплин до медицины, сельского хозяйства, социальных и гуманитарных наук.

В конкурсе принял участие 331 научный проект. Известно, что по итогам отбора комиссия выбрала 37 лучших работ. Победители представляют 11 ведущих вузов и НИИ Татарстана. Каждый проект получит финансирование в размере до 3 млн рублей. Общий объем финансирования научных исследований составит почти 100 млн рублей. Средства будут направлены на реализацию конкретных научных инициатив, которые помогут решить важные общественно-экономические задачи региона.



Подробнее об интересных новостях науки за прошедшую неделю — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова