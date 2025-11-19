Потенциальные покупатели уклоняются от приобретения НПЗ «Лукойла» в Румынии

Это связано с устаревшими мощностями, требующими значительных инвестиций в модернизацию

Фото: Максим Платонов

Крупные нефтяные компании проявляют интерес к приобретению сети АЗС компании «Лукойл» в Румынии, при этом они не заинтересованы в покупке нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в городе Плоешти. Об этом сообщает портал hotnews.ro со ссылкой на информированные источники.

Потенциальные покупатели избегают приобретения НПЗ из-за его устаревших мощностей, требующих значительных инвестиций в модернизацию. Дополнительным фактором, отталкивающим инвесторов, является специфика перерабатываемой на заводе нефти. С 1998 года завод работает с нефтью марки Urals, отличающейся высоким содержанием серы, что потребовало установки специального дополнительного оборудования. Для компаний, специализирующихся на переработке других марок нефти, это оборудование не является необходимым.

В то же время интерес к покупке именно сети АЗС остается высоким. Гендиректор SOCAR Romania Рамин Алиев отметил в интервью порталу, что рынок АЗС в Румынии недонасыщен. По его словам, в стране насчитывается всего 2,5 тысячи заправочных станций, что меньше, чем в соседней Болгарии (более 3 тысяч), при населении последней в три раза меньшем.

Среди потенциальных покупателей сети АЗС источники называют американскую инвестиционную компанию Carlyle, а также компании Mol и Hellenic.

Напомним, в октябре Министерство финансов США внесло нефтедобывающую компанию «Лукойл» и ее дочерние структуры в очередной пакет американских санкций.

Рената Валеева