В Татарстане трем нефтяникам присвоены почетные звания за заслуги в отрасли
Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов подписал три указа о присвоении почетных званий за заслуги в сельскохозяйственном производстве
Раис Татарстана Рустем Минниханов подписал указ о присвоении почетного звания «Заслуженный нефтяник Республики Татарстан» трем специалистам за их вклад в развитие нефтяной промышленности и многолетний плодотворный труд.
- Власову Юрию Николаевичу — старшему мастеру капитального и подземного ремонта скважин общества с ограниченной ответственностью «Петрол-Сервис» общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Шешмаойл».
- Каримову Эльмиру Насыбулловичу — слесарю-ремонтнику ремонтного участка общества с ограниченной ответственностью «Механика-Сервис» общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Шешмаойл».
- Туличенкову Николаю Константиновичу — мастеру буровому цеха бурения №5 предприятия буровых работ общества с ограниченной ответственностью «Татбурнефть».
