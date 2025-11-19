Новости общества

В Татарстане трем нефтяникам присвоены почетные звания за заслуги в отрасли

10:42, 19.11.2025

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов подписал три указа о присвоении почетных званий за заслуги в сельскохозяйственном производстве

Фото: Артем Дергунов

Раис Татарстана Рустем Минниханов подписал указ о присвоении почетного звания «Заслуженный нефтяник Республики Татарстан» трем специалистам за их вклад в развитие нефтяной промышленности и многолетний плодотворный труд.

  • Власову Юрию Николаевичу — старшему мастеру капитального и подземного ремонта скважин общества с ограниченной ответственностью «Петрол-Сервис» общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Шешмаойл».
  • Каримову Эльмиру Насыбулловичу — слесарю-ремонтнику ремонтного участка общества с ограниченной ответственностью «Механика-Сервис» общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Шешмаойл».
  • Туличенкову Николаю Константиновичу — мастеру буровому цеха бурения №5 предприятия буровых работ общества с ограниченной ответственностью «Татбурнефть».

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов подписал три указа о присвоении почетных званий за заслуги в сельскохозяйственном производстве.

Дмитрий Зайцев

