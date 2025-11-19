В Татарстане присвоены почетные звания за заслуги в сельском хозяйстве
Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал три указа о присвоении почетных званий за заслуги в АПК
Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал три указа о присвоении почетных званий за заслуги в сельскохозяйственном производстве. Соответствующие документы опубликованы на портале правовой информации.
Почетное звание «Заслуженный агроном Республики Татарстан» присвоено двум специалистам:
Абдрахманову Рамису — агроному общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Кырлай», Арский район.
Харрасову Айрату — ведущему агроному отдела растениеводства акционерного общества «АГРО-СИЛА», Актанышский район.
Почетное звание «Заслуженный зоотехник Республики Татарстан» присвоено Халиуллину Фанису — главному зоотехнику общества с ограниченной ответственностью «Битаман», Высокогорский район.
Почетное звание «Заслуженный механизатор сельского хозяйства Республики Татарстан» присвоено шести специалистам:
Антонову Геннадию — трактористу-машинисту Кузайкинского регионального производственного комплекса общества с ограниченной ответственностью «Союз-Агро», г. Альметьевск.
Валиеву Назиру — трактористу общества с ограниченной ответственностью «ВОСТОК», Кукморский район.
Гаязову Илсуру — механизатору общества с ограниченной ответственностью «Ташкын», Актанышский район.
Илюхину Вячеславу — механизатору общества с ограниченной ответственностью «Хузангаевское», Алькеевский район.
Казакову Геннадию — трактористу-машинисту Кузайкинского регионального производственного комплекса общества с ограниченной ответственностью «Союз-Агро», г. Альметьевск.
Миннегулову Зиннуру — механизатору общества с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Нырты», Сабинский район.
Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присвоении Чистопольскому часовому заводу «Восток» почетного республиканского звания «Предприятие трудовой доблести. 1941—1945 гг.».
