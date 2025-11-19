В Нижнекамске в 2026 году откроется первый ресторан холдинга NOVIKOV GROUP

Детали проекта — в том числе точное местоположение ресторана и его концепция — не раскрываются

Фото: предоставлено Алиной Карамовой

В Нижнекамске в 2026 году откроется первый ресторан холдинга NOVIKOV GROUP, принадлежащего известному ресторатору Аркадию Новикову. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев.

По словам градоначальника, переговоры с Аркадием Новиковым прошли в Москве в начале октября. Уже через месяц в Нижнекамск приехали управляющие ресторанной сети Марина Клет и Дмитрий Чистяков. В течение двух дней они изучали потенциальные площадки для размещения заведения — всего было осмотрено около 15 локаций.

Представители NOVIKOV GROUP положительно отозвались о городе. Они отметили чистоту улиц, хорошее состояние общественных пространств, развитую инфраструктуру и удачную планировку Нижнекамска.

По мнению мэра, появление ресторана может сыграть заметную роль в развитии туристической привлекательности города и повысить уровень гастрономического бизнеса в регионе.

Ранее жители Нижнекамска неоднократно интересовались возможностью прихода крупного ресторанного бренда. Пока детали проекта — в том числе точное местоположение ресторана и его концепция — не раскрываются. Они будут объявлены позднее.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что Казань готовится к экспансии федеральных кофеен. Напомним, что за девять месяцев 2025 года заведения общепита Татарстана заработали 70,4 млрд рублей, приблизившись к итоговым показателям полного 2024-го. В разговоре с «Реальным временем» эксперты рынка HoReCa отмечали, что рост происходит за счет увеличения количества заведений, которые регулярно появляются на гастрономической карте Казани. Однако только за лето и сентябрь в Казани прекратили работу или оказались на торгах около двух десятков заведений общепита, среди которых много известных проектов. К примеру, свернули деятельность рестораны У.Love и «Урюк», а сеть «Бинхартс кофе» закрыла в Казани сразу три точки, сославшись на низкий трафик в ТЦ.

Дмитрий Зайцев