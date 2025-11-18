Бастрыкин взял под контроль дело о нарушении прав жильцов дома в Татарстане

Застройщик после сдачи дома незаконно назначил свою УК и установил завышенные тарифы за содержание общего имущества

Фото: Динар Фатыхов

В Пестречинском районе Татарстана возбуждено уголовное дело по факту нарушения прав жителей нового многоквартирного дома в селе Новое Шигалеево, передает пресс-служба СК.

По информации, поступившей в следком России через соцсети, застройщик после сдачи дома незаконно назначил свою УК и установил завышенные тарифы за содержание общего имущества. Жители обращались в различные контролирующие органы, но не получили положительного ответа.

Первоначально в СК России по РТ возбудили уголовное дело по ст.159 УК РФ «Мошенничество». Однако постановление о возбуждении было отменено заместителем прокурора Пестречинского района. Последующее обжалование решения также не принесло результатов. В настоящее время республиканское следственное управление СК России повторно возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве.

Председатель СК России Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Республике Татарстан представить доклад о ходе расследования данного уголовного дела.

Наталья Жирнова