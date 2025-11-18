В ДНР ввели режим ЧС после повреждения двух теплоэлектростанций
Это произошло после удара ВС Украины
В ДНР объявлен режим ЧС вследствие серьезного ущерба, нанесенного Зуевской и Старобешевской теплоэлектростанциям после удара ВС Украины. Соответствующий указ подписал глава региона Денис Пушилин.
Глава правительства Андрей Чертков назначен ответственным за координацию мероприятий по устранению последствий инцидента.
Сообщается, что утром во вторник Денис Пушилин заявил о масштабной атаке украинских формирований на энергетический сектор республики. Ночью накануне украинские военные уже предпринимали попытку удара по энергетической инфраструктуре, применяя беспилотные аппараты. Тогда без электричества оказалось около полумиллиона жителей ДНР, из которых примерно треть смогла вернуться к нормальной электроснабжению спустя некоторое время.
