Индикатор бизнес-климата ЦБ поднимается третий месяц подряд

Например, несмотря на сокращение текущих производственных показателей выпуска, ожидания компаний относительно будущего объема заметно усилились

Фото: Арсений Губаев

Индикатор бизнес-климата Банка России показал рост деловой активности в ноябре текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Его значение выросло до 3,4 пункта после 2,3 пункта в октябре. Текущие оценки спроса на продукцию повысились, тогда как оценка производственного сектора слегка снизилась.



Несмотря на умеренное сокращение текущих показателей выпуска, ожидания компаний относительно будущего объема производства заметно усилились. Они достигли отметки в 12,5 пункта, прибавив +2,3 пункта. Тем не менее этот показатель пока остается немного ниже апрельского пика текущего года. Ожидания компаний по росту спроса тоже оказались весьма благоприятными, поднявшись до уровня 11,2 пункта, что означает увеличение на +1,7 пункта по сравнению с октябрем. Таким образом, ноябрь стал вторым месяцем последовательного роста прогнозируемых значений спроса.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Что касается ценовых ожиданий, они также показывают устойчивый тренд к повышению. Во втором месяце подряд цены ожидают дальнейшего увеличения, показывая прирост на +3,8 пункта и остановившись на отметке 23,2 пункта.

Наталья Жирнова