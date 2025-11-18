РЖД показали новые плацкартные вагоны, готовящиеся к 2027 году

Известно, что главной особенностью обновленного плацкарта станет увеличенный размер спальных мест

Фото: © ТАСС

РЖД планируют запустить модернизированные плацкартные вагоны к 2027 году. Об этом сообщил заместитель генерального директора компании Иван Колесников на форуме «Транспорт России», передает ТАСС.

Сертификация новой модели вагона будет завершена в 2026 году. Известно, что главной особенностью обновленного плацкарта станет увеличенный размер спальных мест: поперечные полки станут длиннее на 14 сантиметров и шире на 3 сантиметра, а боковые — на 10 и 4 сантиметра соответственно.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Вагон будет выполнен в новом габарите. Благодаря этому вместимость салона возрастет с 54 до 58 мест за счет дополнительного отсека на четыре места. В новом плацкарте установят современную систему кондиционирования тропического исполнения. Вагон оборудован двумя санитарными комнатами и отдельной душевой. По словам генерального директора РЖД Олега Белозерова, первые рейсы обновленных вагонов между Москвой и Санкт-Петербургом запланированы на 2025 год.

Напомним, что между Казанью, Москвой и Питером увеличат количество поездов на новогодние каникулы. Также время в пути между Москвой и Екатеринбургом через Казань по ВСМ сократится до 6,5 часа.

Наталья Жирнова