Время в пути между Москвой и Екатеринбургом через Казань по ВСМ сократится до 6,5 часов

ВСM-2 должна связать столицу с центрами Поволжья и Урала трассой протяженностью около 1 532 км

Фото: Реальное время

Путь между Москвой и Екатеринбургом по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) станет быстрее. Время в пути сократится до 6,5—8 часов, что существенно отличается от нынешних 25—28 часов, которые требуются для поездки по обычной железной дороге, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные РЖД.

В документах трасса Москва — Казань — Екатеринбург носит название ВСМ-2 «Восток».

— ВСM-2 должна связать столицу с центрами Поволжья и Урала трассой протяженностью около 1 532 км. Время в пути между Москвой и Екатеринбургом сократится до 6,5—8 часов — вместо нынешних 25—28 часов, — говорится в материалах.

Уточняется, что точное время в пути между Москвой и Екатеринбургом составит 6 часов 36 минут.

Осенью текущего года глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что общая протяженность будущей сети ВСМ в России должна превысить 4,5 тысячи километров. Высокоскоростные магистрали, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, соединят столицу с Минском, Екатеринбургом, Адлером и Рязанью.



Ранее сообщалось, что проект участков на территории Татарстана готов для строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань, его стоимость оценили в 1,1 трлн рублей.



Рената Валеева