В Казани изъяли 5 тонн нелегальных товаров уличной торговли

В городе с начала года проведено более 200 рейдов против незаконной продажи

Фото: Олег Тихонов

В Казани с начала года проведено более 200 рейдов против незаконной торговли. Конфисковано свыше 5 тонн товаров — от овощей до сувениров. Составлено 2 772 протокола на сумму более 10,5 млн рублей, сказано в сообщении администрации.

Сообщается, что стихийная торговля опасна для горожан: нет санитарного контроля, захламляются улицы. Чаще всего незаконные торговцы появляются у метро, на остановках и в спальных районах. Недавно у Национальной библиотеки РТ глава районов Альберт Салихов изъял 120 кг продуктов и впервые конфисковал автомобиль торговца.

Штрафы за незаконную торговлю составляют: для граждан — 3—4 тыс. рублей, для должностных лиц — 20—40 тыс. рублей, для компаний — до 250 тыс. рублей. При повторном нарушении суммы увеличиваются. Администрация города напоминает, что нелегальная торговля разрешена на городских ярмарках.



Наталья Жирнова