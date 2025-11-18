Татарстан попал в топ-5 лидеров по размеру потребкредитов на фоне общероссийского снижения

В целом по стране средний размер потребкредита в октябре снизился на 6,2% по сравнению с сентябрем

В октябре 2025 года средний размер выданных потребительских кредитов в России сокращается второй месяц подряд, однако Татарстан продолжает удерживать высокие позиции в этом сегменте. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), средний чек потребкредита в РТ составил 209,4 тыс. рублей, что позволило региону войти в пятерку лидеров.

В целом по стране средний размер потребкредита в октябре снизился на 6,2% по сравнению с сентябрем, составив 172,8 тыс. рублей (в сентябре — 184,3 тыс. рублей). Эта тенденция наблюдается второй месяц подряд после трех месяцев непрерывного роста. При этом, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, средний чек потребкредита в октябре 2025 года вырос на 9,8% (в 2024 году он составлял 157,3 тыс. рублей).

Среди 30 ведущих регионов страны по размеру потребкредитов Татарстан занял четвертое место. Выше него оказались только Москва (307,7 тыс. рублей), Санкт-Петербург (258 тыс. рублей) и Московская область (231,9 тыс. рублей). Замыкает пятерку лидеров Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) с показателем 200,6 тыс. руб.



Наиболее существенное снижение среднего чека потребкредита в октябре по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали Москва (-12,1%), Республика Саха (Якутия) (-11,3%) и Ставропольский край (-9,7%). Однако в некоторых регионах из топ-30, таких как Челябинская (+2,7%) и Оренбургская (+1,9%) области, этот показатель, напротив, немного вырос.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков прокомментировал ситуацию, отметив, что снижение среднего размера потребкредита связано с введенным с 1 сентября 2025 года «периодом охлаждения» для кредитов наличными.

— Теперь после подписания кредитного договора на сумму от 50 до 200 тысяч рублей заемщик ожидает получения заемных средств 4 часа, а больше 200 тысяч рублей — 48 часов. В этой связи многие заемщики целенаправленно снижают запрашиваемую сумму, чтобы уложиться в существующие лимиты и сократить период ожидания кредитных средств, — пояснил Волков.

