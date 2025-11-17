Новости общества

Сергей Лавров подтвердил дату российско-индийского саммита

18:47, 17.11.2025

Об этом он сообщил в ходе открытия переговоров со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал предстоящий российско-индийский саммит, который пройдет в столице Индии через три недели. Об этом он сообщил в ходе открытия переговоров со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром, передает ТАСС.

Сергей Лавров подчеркнул своевременность текущего визита в контексте подготовки к предстоящему саммиту. По его словам, встреча лидеров двух стран в Нью-Дели имеет особое значение для дальнейшего развития российско-индийских отношений.

Ранее Лавров заявил, что Россия готова продлить ДСНВ на год для «охлаждения» ситуации.

Наталья Жирнова

