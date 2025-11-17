«Потенциал для роста налогов»: в Казани поднимут штрафы за расклейку объявлений и возьмутся за рабочие дома

С такой инициативой выступил исполком

Фото: Максим Кокунин

Повысить штрафы для борьбы с «асоциальным промыслом»

С начала года в Казани составили 3,1 тыс. административных материалов (+9% к прошлому году). В их числе почти 2,2 тыс. протоколов за административные правонарушения. Это в два раза больше, чем в 2024 году, сообщил на «деловом понедельнике» в мэрии начальник Управления административно-технической инспекции исполкома Артур Мухаметшин. Наибольшее количество нарушений было связано с самовольной расклейкой объявлений и земляными работами.

По словам Мухаметшина, общий уровень культуры казанцев в отношении благоустройства растет, большинство жителей и организаций стремятся соблюдать требования закона. Однако об «абсолютном торжестве порядка и чистоты» говорить еще рано. В частности, облик Казани «захламляет» самовольно расклеенная реклама.

Максим Кокунин / realnoevremya.ru

— В погоне за заработком граждане с низкой социальной ответственностью расклеивают листовки на всех поверхностях, до которых могут дотянуться. Особенно страдают опоры городского освещения, светофоры, дорожные знаки, остановки. У расклейщиков хватает наглости и сообразительности загрязнять кусты и ветки деревьев, — заявил Мухаметшин.

Нынешние штрафы не улучшают ситуацию. Нарушители не прекращают «асоциальный промысел»: взыскания не превышают их дневного заработка.

— Считаю целесообразным повысить сумму штрафов по статье 3.5 КоАП РТ («Нарушение порядка размещения наружной информации», — прим. ред.) с 1 тыс. рублей до 3 тыс. на граждан по аналогии со статьей, регулирующей несанкционированную торговлю, — подчеркнул Артур Мухаметшин.

По словам спикера, если мэр Казани Ильсур Метшин одобрит инициативу, исполком готов направить предложение в Госсовет республики.

Как заверил Мухаметшин, разговоры ведут и с организациями, где трудоустроены расклейщики объявлений.

— В основном это так называемые рабочие дома, где людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, предлагают крышу над головой и питание. Мной был выстроен диалог с руководителями и рядовыми рабочими двух таких учреждений. В ходе привлечения к ответственности нарушитель приводит аргумент, что совершает благое дело. В действительности социальная направленность данных трудовых общежитий неоднозначна: в их деятельности присутствует элемент извлечения материальной выгоды из трудной жизненной ситуации, в которой оказался человек, — предупредил он.

Максим Кокунин / realnoevremya.ru

Жители рабочих домов выполняют множество мелких подработок, отдавая большую часть своего дохода. Для понимания картины сейчас ведется сбор информации о данных учреждениях. В Казани их насчитывается от 100 до 300.

— Эта сфера представляет немалый потенциал для увеличения налоговых поступлений, по сути своей, ведя деятельность по подбору персонала, но находясь в «серой» зоне законодательства, — считает начальник Управления административно-технической инспекции.



За месяц — штрафы на 6 млн за парковку на газонах

В Казани усилили работу по контролю парковки на газонах. В этом году зарегистрировано более 20 тыс. нарушений (22% год к году).

— К примеру, в сентябре 2024 года исполком наложил 1,6 млн рублей штрафов за это нарушение. В сентябре этого года сумма составила 6,1 млн рублей, — привел пример Мухаметшин.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

При этом, по его словам, в Казани сейчас не хватает мониторинга за нарушителями. «Существующие экипажи не успевают полноценно объезжать всю территорию города. Плотный автомобильный трафик, запаркованные дворы снижают скорость объезда. Такие территории, как Дербышки, Юдино, лесопарковые зоны требуют дополнительных ресурсов», — посетовал Артур Мухаметшин. Сейчас управление прорабатывает вопрос о подключении к мониторингу третьего экипажа.

За год в Казани выросла эффективность работы с обращениями через «Народный контроль»: с 56% в апреле до 81% в ноябре.

— Гражданин, оставляя жалобу, ищет поддержки представителей муниципальной власти и хочет получить решение проблемы. При этом заявитель не обязан вникать в юридические аспекты работы, — резюмировал Мухаметшин.



Галия Гарифуллина