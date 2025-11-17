В Татарстане за сутки произошло семь пожаров
Помимо этого, пожарные подразделения 12 раз выезжали по ложным вызовам
Подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана за прошедшие сутки, 16 ноября, зарегистрировали семь пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Все семь пожаров произошли в жилом секторе. Причины возгораний в настоящее время устанавливаются.
Помимо этого, пожарные подразделения 12 раз выезжали по ложным вызовам и пять раз привлекались к взаимодействию с другими службами. Также спасатели 10 раз выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий.
На водных объектах республики за прошедшие сутки происшествий зафиксировано не было.
