В МЧС прокомментировали пожар в Казани на улице Ямашева

Горел фасад дома №35

Фото: скриншот видео из соцсетей

В Казани по адресу ул. Ямашева, 35 загорелся фасад дома. Сначала загорелся мусор у дома, потом огонь перекинулся на наружную стену фасада дома, сообщают в ГУ МЧС РФ по РТ.

— В 18:15 локализация, жители эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных подразделений, — пояснили в пресс-службе татарстанского МЧС.

В управлении сообщили, что обошлось без пострадавших. Напомним, что ранее в Дербышках горела баня в ЖК «Смородина».

Наталья Жирнова