В Казани ликвидировали крупные точки незаконной торговли на улице Фучика

Об их устранении сообщил глава Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов

На улице Фучика в Казани были выявлены факты несанкционированной торговли. Об их устранении сообщил глава Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов.

Сообщается, что на ул. Фучика, 34 было изъято более 300 кг плодоовощной продукции. По адресу ул. Фучика, 64 был конфискован грузовой автомобиль «Газель», полностью загруженный капустой общим весом около двух тонн.

По словам Альберта Салихова, ситуация с нелегальной торговлей в некоторых районах города достигла критического уровня. Проблема сопровождалась антисанитарией и загрязнением территорий.

— Но теперь, с новыми полномочиями, мы можем действовать более эффективно. У нас появился реальный рычаг воздействия — возможность изымать не только товар, но и транспорт нарушителей, — сообщил Салихов у себя в телеграм-канале.

Ранее глава Вахитовского и Приволжского районов Казани выявил нелегальных торговцев у НКЦ. При попытке задержания нарушители попытались скрыться, однако их автомобиль был заблокирован до прибытия сотрудников полиции.

Наталья Жирнова