ПЭК отбила претензии Росприроднадзора на треть миллиарда

Надзорный орган доначислил крупному игроку мусорного рынка 367,8 млн рублей за размещение твердых коммунальных отходов за 2021 год

Фото: Максим Платонов

В понедельник Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск «Поволжской экологической компании» против Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора.

Надзорный орган доначислил крупному игроку мусорного рынка 367,8 млн рублей за размещение твердых коммунальных отходов (ТКО) за 2021 год в качестве платы за негативное воздействие на окружающую среду и еще 17 млн — пени за несвоевременное и неполное внесение денег.

Однако ПЭК потребовала признать решение незаконным. Фирма доказала, что работала с аккредитованными лабораториями. Суд признал недействительным требование о доначислении платы за негативное воздействие на среду и отказал во встречном иске.

