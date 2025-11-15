Связанная с Шевыревым фирма получила госзаказы на 2 млрд рублей

ООО «Волга Автодор» выиграло тендер на обновление участка от села Столбище до платной трассы М-12 (км 1+850 — км 4+650) за 1,95 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

Заказчик Главтатдортранс в этом году заключил с компанией еще несколько контрактов, общая сумма — 11,2 млрд рублей. Исполнитель займется реконструкцией в Лаишевском районе участков двух трасс: Казань — Оренбург — Боровое Матюшино, а также Столбище — Атабаево.

На первый взгляд, кроме схожего названия, победившую на торгах фирму с «Волга-Автодором» Станислава Шевырева ничего не связывает. Но бывший руководитель общества Максим Титов ранее трудился у Шевырева в СК «Дострой», в частности, был директором его предприятия.

