Сегодня в Татарстане ожидается до -2 градусов

Будет переменная облачность

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер западный с переходом на южный 5—10 м/с, днем местами с порывами до 14 м/с. Утром ожидается порядка -4 градусов, днем — от +1 до -2 градусов. На дорогах местами гололедица.

Галия Гарифуллина