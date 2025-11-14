Совет торговых центров Татарстана попросил Госсовет отложить повышение налога на имущество до 2027 года

Повышение налога на прибыль, сокращение доли торговых арендаторов и снижение лимита для УСН, что приведет к росту цен для населения

Фото: Динар Фатыхов

Российский совет торговых центров (РСТЦ) обратился к руководству Госсовета Татарстана с просьбой перенести повышение налога на имущество для торговых центров на 2027 год. Соответствующее письмо направил председателю парламента республики Фариду Мухаметшину основатель и управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский.

В обращении отмечается, что в 2026 году отрасль столкнется с комплексной нагрузкой: повышением налога на прибыль, сокращением доли торговых арендаторов и снижением лимита для УСН, что приведет к росту цен для населения и увеличению расходов на содержание ТЦ. Дополнительным фактором давления остаются высокие кредитные ставки.

Совет торговых центров предлагает три ключевые меры поддержки:

перенос введения новой ставки налога на имущество для крупных торговых центров на 2027 год;

сохранить условия 2025 года для расчета налога в 2026 году;

установить пониженную ставку (50%) для площадей, занятых неторговыми операторами — культурными, спортивными, образовательными, медицинскими и другими социальными проектами, а также для арендаторов с продукцией местного производства.

Анастасия Фартыгина