Авиасообщение Казань — Нальчик получит субсидии в размере 41 млн рублей

Финансирование авиасообщения между столицей КБР и Казанью будет осуществляться не только за счет регионального, но и федерального бюджета

Правительство Кабардино-Балкарии (КБР) направит более 41 млн рублей в 2026 году на субсидирование авиаперевозок по маршрутам Нальчик — Казань и Нальчик — Сочи. Об этом сообщили в ТАСС.

— Бюджетные ассигнования госпрограммы на 2026 год увеличиваются на 41,4 млн рублей. Они предусмотрены по региональному проекту «Обеспечение доступности услуг воздушного транспорта». Средства будут направлены на участие авиаперевозчиков в отборе Росавиации на получение господдержки организациям воздушного транспорта для воздушных перевозок пассажиров по маршрутам Нальчик — Сочи, Нальчик — Казань, — заявил министр транспорта и дорожного хозяйства КБР Аслан Дышеков.

Министр уточнил, что финансирование авиасообщения между столицей Кабардино-Балкарии и Казанью будет осуществляться не только за счет регионального, но и федерального бюджета.

Субсидированные авиабилеты позволяют пассажирам путешествовать по специальным сниженным тарифам. Часть стоимости перелета компенсируется из бюджетных средств, что делает воздушное сообщение между регионами более доступным. Пассажиры оплачивают только фиксированную стоимость по установленному правительством тарифу.



Анастасия Фартыгина