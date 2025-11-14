В России начнут считать преступления против пенсионеров отягчающим обстоятельством
Около 20% потерпевших от мошеннических действий — это лица пенсионного возраста
Депутаты Госдумы от фракции КПРФ Юрий Афонин и Алексей Куринный разработали законопроект, вводящий специальное отягчающее обстоятельство за преступления против лиц пенсионного возраста. Соответствующий документ имеется в распоряжении РИА «Новости».
Законодательная инициатива предполагает внесение изменений в статью 63 Уголовного кодекса «Обстоятельства, отягчающие наказание». В число таких обстоятельств предлагается включить «совершение преступления в отношении лица, заведомо для виновного достигшего пенсионного возраста». Под этим возрастом авторы инициативы понимают возраст 60 лет, дающий право на назначение пенсии по старости.
В пояснительной записке к проекту депутаты указывают на особую уязвимость пожилых людей. Приводятся данные открытых источников, согласно которым около 20% потерпевших от мошеннических действий — это лица пенсионного возраста.
— Представляется, что принятие настоящего законопроекта позволит расширить сложившуюся правоприменительную практику, когда преклонный возраст потерпевшего является обстоятельством, отягчающим наказание, — отмечается в сопроводительных документах.
