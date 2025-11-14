Белоруссия возглавила рейтинг самых популярных зарубежных стран для новогоднего отдыха

Белоруссия стала самым популярным зарубежным направлением для путешествий россиян на новогодние праздники. Такие данные приводят эксперты сервиса «Островок», проанализировавшие бронирования отелей и апартаментов на период с 27 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Об этом сообщили РБК.

Общий спрос на зарубежный отдых в новогодний период вырос на 30% по сравнению с прошлым годом. В десятку наиболее востребованных направлений вошли:

Белоруссия — 11,8 тыс. руб. за ночь (+7%);

Таиланд— 10,35 тыс. руб. (-14%);

Узбекистан — 5,8 тыс. руб. (-6%);

Турция — 8,5 тыс. руб. (-16%);

ОАЭ — 26,25 тыс. руб. (+4%);

Грузия — 7 тыс. руб. (-3%);

Абхазия — 5,6 тыс. руб. (-2%);

Казахстан — 5,1 тыс. руб. (-13%);

Армения — 7,2 тыс. руб. (без изменений);

Италия — 12,85 тыс. руб. (-10%).

Значительный рост популярности демонстрируют азиатские направления.

— Во Вьетнаме и Китае отмечается рост количества бронирований более чем в два раза год к году. Также спрос вырос в Казахстане — в два раза, Армении — на 98%, Грузии — на 49%, Белоруссии — на 36%, — сообщила руководитель пресс-службы «Островка» Анита Гусич.

Среди европейских направлений выделяется Франция, где количество бронирований увеличилось на 82%, а также ОАЭ с ростом на 75%.

Казахстан, поднявшийся в этом году на восьмое место, сместил из десятки лидеров Азербайджан, который в прошлом году занимал 12-ю позицию.



Анастасия Фартыгина