Средняя цена на новые автомобили в России достигла рекордных 3,4 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

В октябре 2025 года цены на легковые автомобили в России достигли рекордных значений. По данным аналитического агентства «Автостат», которые передают «Ведомости», средневзвешенная цена нового легкового автомобиля составила 3,43 млн рублей.

Этот показатель на 8% превышает уровень октября 2024 года и на 2% — результат сентября 2025 года. Одновременно зафиксирован исторический максимум и на рынке подержанных автомобилей: средневзвешенная цена машины с пробегом в октябре 2025 года достигла 1,23 млн рублей, что на 3% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Эксперты связывают динамику роста цен прежде всего с изменениями в методике расчета утилизационного сбора. Кроме того, на ценообразование влияет ожидаемая индексация утильсбора, которая запланирована на 1 января 2026 года, отметил автоэксперт Денис Гаврилов. Сейчас общественники просят генпрокурора России проверить законность повышения утильсбора. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова