Госдума приняла закон о создании единого рейтинга автошкол

Закон направлен на повышение качества подготовки водителей и усиление конкуренции между учебными заведениями

Фото: Дмитрий Резнов

Госдума России окончательно приняла правительственный законопроект о создании единого рейтинга автошкол. Документ, разработанный МВД России, был одобрен во втором и третьем чтениях.

Закон направлен на повышение качества подготовки водителей и усиление конкуренции между учебными заведениями. Конкретные показатели для формирования рейтинга будут определены правительством в отдельном постановлении. Ранее ГИБДД предлагала учитывать при составлении рейтинга два ключевых критерия: статистику аварийности с участием выпускников автошкол и результаты сдачи экзаменов в подразделениях ГИБДД.

— Рейтинг повысит конкуренцию между организациями и увеличит качество подготовки, — заявил ранее замминистра внутренних дел Игорь Зубов.

Согласно статистике ГИБДД, в 2024 году только 14% кандидатов в водители смогли сдать практический экзамен с первой попытки. На конец 2024 года в России действовало более 7,5 тыс. автошкол, из которых 5,9 тыс. готовят водителей категории «B».



Анастасия Фартыгина