В России могут запретить продажу табака родившимся после 2017 года

Идея заключается в постепенном исключении табачных изделий из легального оборота для всех, кто родился после определенной даты

Фото: Реальное время

Депутат Госдумы Султан Хамзаев направил обращение к председателю правительства России Михаилу Мишустину с инициативой запретить продажу табачных изделий гражданам, родившимся после 2017 года. Документ находится в распоряжении РИА «Новости».

В своем обращении Хамзаев подчеркнул необходимость принятия мер для сохранения здоровья будущих поколений с ограждением их от вредного воздействия табака.

— Считаю также необходимым полностью запретить продажу табака гражданам, родившимся после 2017 года, — заявил депутат.

Реальное время / realnoevremya.ru

Он отметил, что данное предложение основывается на новом подходе к антитабачной политике, который подразумевает создание так называемого «поколения без табака». Идея заключается в постепенном исключении табачных изделий из легального оборота для всех, кто родился после определенной даты.

— Это не означает одномоментного полного запрета на курение для всех возрастных групп. Мера направлена на создание «табачного ценза», который будет постоянно повышаться, — добавил Хамзаев.

Депутат также предложил предусмотреть переходный период, в рамках которого можно будет «вырастить общество, свободное от табачной зависимости», начиная с нынешних восьмилетних детей.



Анастасия Фартыгина