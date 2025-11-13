В США завершился самый долгий в истории шатдаун

Трамп подписал закон о временном финансировании федерального правительства, завершив самый продолжительный в истории страны шатдаун, который длился 43 дня

Президент США Дональд Трамп подписал закон о временном финансировании федерального правительства, завершив самый продолжительный в истории страны шатдаун, который длился 43 дня. Документ, ранее одобренный обеими палатами Конгресса, возобновляет работу госучреждений и выделяет средства до 30 января 2026 года, пишет CNN.

Шатдаун, начавшийся в ночь на 5 ноября, побил рекорд по продолжительности, продлившись около шести недель. Причиной бюджетного кризиса стали разногласия между демократами и республиканцами по поводу сохранения субсидий в рамках программы Obamacare и сокращения расходов на Medicaid — программу льготного медицинского страхования. Демократы настаивали на включении соответствующего положения в бюджет, тогда как республиканцы отвергли это требование.

Принятие законопроекта стало возможным после того, как группа умеренных демократов и независимый сенатор нарушили партийную дисциплину и поддержали предложение республиканцев. Это позволило преодолеть процедурные препятствия в Сенате, где для принятия решения требовалось 60 голосов.

Шатдаун вызвал серьезные последствия для страны: около 1,4 млн госслужащих либо работали без зарплаты, либо были отправлены в неоплачиваемый отпуск. Администрация также объявила о планах сократить 4,1 тыс. сотрудников различных министерств. Авиадиспетчеры и военнослужащие работали без оплаты, что привело к отмене тысяч авиарейсов. Также возникли перебои в реализации продовольственной программы SNAP, от которой зависят 42 млн американцев.

Анастасия Фартыгина