Рулевой «КОС-Синтеза» Ярощук признан лучшим тренером России по водному поло

19:57, 12.11.2025

Федерация водных видов спорта России подвела итоги RusAquatics Awards

Фото: предоставлено СК «Синтез»

Федерация водных видов спорта России подвела итоги голосования RusAquatics Awards. В номинации за звание лучшего тренера по водному поло победил рулевой казанского «КОС-Синтеза» Евгений Ярощук.

Также лучшими тренерами страны признаны Гана Максимова (синхронное плавание) и Раиса Гальперина (прыжки в воду).

Под руководством Ярощука в минувшем сезоне «КОС-Синтез» стал чемпионом России и обладателем Кубка страны по водному поло.

На протяжении нескольких недель региональные федерации выдвигали своих кандидатов на участие в RusAquatics Awards 2025. Специальная комиссия экспертов отобрала финалистов и выбрала победителей в каждой номинации.

Зульфат Шафигуллин

