Рулевой «КОС-Синтеза» Ярощук признан лучшим тренером России по водному поло
Федерация водных видов спорта России подвела итоги RusAquatics Awards
Федерация водных видов спорта России подвела итоги голосования RusAquatics Awards. В номинации за звание лучшего тренера по водному поло победил рулевой казанского «КОС-Синтеза» Евгений Ярощук.
Также лучшими тренерами страны признаны Гана Максимова (синхронное плавание) и Раиса Гальперина (прыжки в воду).
Под руководством Ярощука в минувшем сезоне «КОС-Синтез» стал чемпионом России и обладателем Кубка страны по водному поло.
На протяжении нескольких недель региональные федерации выдвигали своих кандидатов на участие в RusAquatics Awards 2025. Специальная комиссия экспертов отобрала финалистов и выбрала победителей в каждой номинации.
