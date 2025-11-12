Два топ-клуба РПЛ интересуются футболистом «Рубина» Иву

Армянский полузащитник не считается легионером в российском чемпионате

Фото: Динар Фатыхов

Два топ-клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) интересуются покупкой полузащитника «Рубина» Угочукву Иву. Об этом «Реальному времени» стало известно от собственных источников.

Иву выступает в российском чемпионате с армянским паспортом и не считается легионером в России. Интерес к полузащитнику сборной Армении связан с предстоящим ужесточением лимита на иностранцев в РПЛ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Угочукву Иву играет за «Рубин» с 2023 года, его контракт с казанским клубом рассчитан до 2028 года.

До Казани уроженец Нигерии играл в Армении за «Лори», «Пюник» и «Урарту», с весны 2023-го футболист представляет армянскую сборную на международной арене.

Подробнее о ситуации в казанском «Рубине» и других возможных трансферах — читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин