Два топ-клуба РПЛ интересуются футболистом «Рубина» Иву
Армянский полузащитник не считается легионером в российском чемпионате
Два топ-клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) интересуются покупкой полузащитника «Рубина» Угочукву Иву. Об этом «Реальному времени» стало известно от собственных источников.
Иву выступает в российском чемпионате с армянским паспортом и не считается легионером в России. Интерес к полузащитнику сборной Армении связан с предстоящим ужесточением лимита на иностранцев в РПЛ.
Угочукву Иву играет за «Рубин» с 2023 года, его контракт с казанским клубом рассчитан до 2028 года.
До Казани уроженец Нигерии играл в Армении за «Лори», «Пюник» и «Урарту», с весны 2023-го футболист представляет армянскую сборную на международной арене.
Подробнее о ситуации в казанском «Рубине» и других возможных трансферах — читайте в материале «Реального времени».
