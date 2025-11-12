В Казани тестируют инфраструктуру для запуска роботов‑доставщиков

Об этом сообщили в Минцифры Татарстана

В Казани стартовал практический этап подготовки к внедрению роботов‑доставщиков. Проект совместно реализуют цифровая команда Татарстана, мэрия города и компания «Яндекс», сообщает Минцифры республики.

— Сейчас на улицах города можно встретить машины с особым оборудованием. Они заняты важной задачей — создают подробные цифровые карты улиц, — сказано в сообщении министерства.

Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Известно, что роверы-доставщики отличаются компактными размерами, но обладают достаточной грузоподъемностью: в 61‑литровом отсеке они могут перевозить до 20 кг груза. Запас хода в 70 км позволяет роботам работать в течение всего дня без дополнительной подзарядки. Скорость передвижения роверов сопоставима с быстрым шагом человека — это делает их безопасными для перемещения по тротуарам.



Ранее Владимир Путин подписал указ о выплатах и соцгарантиях разработчикам робототехники и РЭБ.

Наталья Жирнова