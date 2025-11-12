В Татарстане добились сокращения поддельных молочных товаров за последние 10 лет

Если в прошлом году доля фальсифицированной молочной продукции достигала около 30%, то в текущем году она снизилась до 10%

Фото: Реальное время

На пресс‑конференции начальник отдела развития и координации внутреннего рынка Госалкогольинспекции Татарстана Розалия Арсланова сообщила о положительной динамике в сфере контроля качества молочной продукции.

По ее словам, результаты сравнительных потребительских испытаний, проводимых в рамках комплекса мероприятий по защите прав потребителей, впервые за последние десять лет демонстрируют существенное снижение доли фальсифицированных товаров.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Арсланова привела конкретные цифры: если в прошлом году доля фальсифицированной молочной продукции достигала около 30%, то в текущем году благодаря профилактическим мерам этот показатель удалось сократить до 10%. В число выявленных фальсифицированных продуктов вошли сметана, творог, сыр и топленое масло.

Напомним, что ранее татарстанского производителя оштрафовали за продажу опасного молока. ООО «Молоко Поволжья» вошло в список татарстанских производителей, чья фальсифицированная молочная продукция была обнаружена в Самаре.

Наталья Жирнова