Путин и Токаев проведут встречу тет-а-тет в Кремле

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин проведут неформальную встречу тет-а-тет сегодня в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай.

Визит Токаева в Россию запланирован на 11—12 ноября, в рамках которого состоится ряд важных мероприятий.

— В Кремле пройдет неформальная встреча тет-а-тет, а также будет организован официальный ужин от имени президента Российской Федерации в честь визита Касым-Жомарта Токаева, — отметил Желдибай.

Он добавил, что в среду график казахстанского лидера будет насыщенным. После официальной церемонии встречи в Кремле Токаев проведет переговоры с Путиным как в узком, так и в расширенном составах. Кроме того, президент Казахстана выступит на Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.



Анастасия Фартыгина