Сегодня в Татарстане ожидается снег и до +6 градусов
В отдельных районах туман, гололед
Сегодня в Татарстане будет облачно. Днем на преобладающей территории небольшие и умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, ледяного дождя, переходящие в дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
В отдельных районах туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 6—11 м/с, местами порывами до 14 м/с. Утром ожидается от -1 до +4 градусов, днем — от +1 до +6 градусов. На отдельных участках дорог гололедица, местами сильная.
