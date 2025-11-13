Сегодня в Татарстане ожидается снег и до +6 градусов

В отдельных районах туман, гололед

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно. Днем на преобладающей территории небольшие и умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, ледяного дождя, переходящие в дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

В отдельных районах туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 6—11 м/с, местами порывами до 14 м/с. Утром ожидается от -1 до +4 градусов, днем — от +1 до +6 градусов. На отдельных участках дорог гололедица, местами сильная.

Галия Гарифуллина