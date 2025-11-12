Минфин России впервые разместит гособлигации в китайских юанях

Купонный период составит 182 дня, номинальная стоимость одной облигации — 10 тыс. китайских юаней

Фото: Рената Валеева

Минфин России объявил о первом в истории размещении облигаций федерального займа (ОФЗ), номинированных в китайских юанях. Сбор заявок от инвесторов запланирован на 2 декабря 2025 года, техническое размещение ценных бумаг состоится 8 декабря, пишет РИА «Новости».

В рамках дебютного размещения инвесторам будут предложены два выпуска облигаций с постоянным купонным доходом со сроками до погашения от 3 до 7 лет. Купонный период составит 182 дня, номинальная стоимость одной облигации — 10 тыс. китайских юаней. Объем эмиссии и ставки купонного дохода будут определены по итогам сбора заявок.

— Приобретение облигаций и получение выплат по ним будет доступно в китайских юанях или в российских рублях по выбору инвестора, — отмечается в сообщении Минфина.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

Организаторами размещения выступят «Газпромбанк» (в качестве агента по размещению), Сбербанк и «ВТБ Капитал Трейдинг». Сбор заявок будет проводиться через букбилдер Московской биржи. Централизованное хранение сертификатов выпусков облигаций будет осуществляться в Национальном расчетном депозитарии (НРД).



Анастасия Фартыгина