В Казани начали укрывать цветочные фигуры на зиму

Специалисты Комитета внешнего благоустройства начали укрывать 50 объектов специальным нетканым материалом

В Казани стартовала подготовка объемных цветочных композиций к зимнему сезону. Специалисты Комитета внешнего благоустройства начали укрывать 50 объектов специальным нетканым материалом — спанбондом, который защитит их от морозов, ветра и осадков. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Среди уже укрытых композиций — «Цветочное дерево» и «Алиса в стране чудес» у театра кукол «Экият», «Лебеди» на улице Павлюхина, а также тематические объекты у стадиона «Ак Барс Арена». Большинство из них являются стационарными, и их демонтаж может повредить конструкцию. Спанбонд позволяет сохранить каркас и грунт, предотвращая деформацию.

Перед консервацией сезонные растения, в основном однолетники, были удалены, а металлические каркасы проверены на наличие коррозии и повреждений. Мобильные объекты, такие как «цветочные шары» у Казанского Кремля, демонтируют и отправляют на склады до весны.

В следующем году, с наступлением тепла, фигуры вернут на места, снимут укрывной материал и создадут новые цветочные композиции. Работы проводятся в рамках подготовки городского благоустройства к зимнему периоду.

Анастасия Фартыгина