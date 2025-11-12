Минимальный потреббюджет Татарстана на III квартал составил 27,3 тыс. рублей
Соответствующее постановление подписал премьер-министр региона Алексей Песошин
Кабмин Татарстана утвердил стоимостную величину минимального потребительского бюджета в целом по республике за III квартал 2025 года в размере 27 385 рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.
Данный показатель определяется в соответствии с Законом Татарстана «О минимальном потребительском бюджете в Республике Татарстан» от 23 июля 2008 года № 31-ЗРТ.
Минимальный потребительский бюджет представляет собой расчетный показатель, отражающий стоимость минимально необходимого набора продуктов питания, товаров и услуг для обеспечения жизнедеятельности человека и сохранения его здоровья.
Напомним, что потреббюджет на II квартал 2025 года составил 28 160 рублей.
