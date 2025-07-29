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Кабмин Татарстана представил минимальный потреббюджет на II квартал 2025 года

10:03, 29.07.2025

Его размер составит 28 160 рублей

Кабмин Татарстана представил минимальный потреббюджет на II квартал 2025 года
Фото: Роман Хасаев

Кабмин Татарстана представил минимальный потребительский бюджет на II квартал 2025 года. Соответствующий проект постановления опубликовали на официальном сайте республики.

  • Его размер составит 28 160 рублей.

Это решение принято в соответствии с законом Татарстана «О минимальном потребительском бюджете».

Напомним, что в июне в Татарстане повысили потреббюджет на первый квартал 2025 года. Его размер составил 26 482 рубля.

Анастасия Фартыгина

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ЭкономикаОбщество Татарстан

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