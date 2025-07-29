Кабмин Татарстана представил минимальный потреббюджет на II квартал 2025 года
Его размер составит 28 160 рублей
Кабмин Татарстана представил минимальный потребительский бюджет на II квартал 2025 года. Соответствующий проект постановления опубликовали на официальном сайте республики.
- Его размер составит 28 160 рублей.
Это решение принято в соответствии с законом Татарстана «О минимальном потребительском бюджете».
Напомним, что в июне в Татарстане повысили потреббюджет на первый квартал 2025 года. Его размер составил 26 482 рубля.
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