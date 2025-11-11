Бюджет Татарстана получил более 1,2 млрд рублей от управления госимуществом
Основной вклад в неналоговые доходы внесли дивиденды от госпакетов акций
Поступления от использования и реализации госимущества в бюджет Татарстана по состоянию на 1 ноября 2025 года достигли 1,235 млрд рублей. Основной вклад в неналоговые доходы внесли дивиденды от госпакетов акций. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Структура неналоговых поступлений в бюджет:
- Дивиденды — 529,38 млн рублей (42,8% от общей суммы);
- Аренда имущества — 235,93 млн рублей;
- Аренда земельных участков — 157,70 млн рублей;
- Реализация имущества — 145,25 млн рублей;
- Доверительное управление — 71,94 млн рублей;
- Сервитуты — 37,68 млн рублей;
- Чистая прибыль ГУПов — 43,45 млн рублей;
- Продажа земельных участков — 11,14 млн рублей;
- Прочие доходы — 3,09 млн рублей.
