Бюджет Татарстана получил более 1,2 млрд рублей от управления госимуществом

17:55, 11.11.2025

Основной вклад в неналоговые доходы внесли дивиденды от госпакетов акций

Бюджет Татарстана получил более 1,2 млрд рублей от управления госимуществом
Фото: Динар Фатыхов

Поступления от использования и реализации госимущества в бюджет Татарстана по состоянию на 1 ноября 2025 года достигли 1,235 млрд рублей. Основной вклад в неналоговые доходы внесли дивиденды от госпакетов акций. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Структура неналоговых поступлений в бюджет:

  • Дивиденды — 529,38 млн рублей (42,8% от общей суммы);
  • Аренда имущества — 235,93 млн рублей;
  • Аренда земельных участков — 157,70 млн рублей;
  • Реализация имущества — 145,25 млн рублей;
  • Доверительное управление — 71,94 млн рублей;
  • Сервитуты — 37,68 млн рублей;
  • Чистая прибыль ГУПов — 43,45 млн рублей;
  • Продажа земельных участков — 11,14 млн рублей;
  • Прочие доходы — 3,09 млн рублей.
Анастасия Фартыгина

