Гособвинение запросило 4 года колонии для владельца «Маленькой страны» Валерия Чулакова

Уголовное дело связано с махинациями при обмене земельных участков в Тукаевском районе

Фото: Ирина Плотникова

Гособвинение потребовало приговорить известного казанского бизнесмена Валерия Чулакова, владельца гостиницы «Татарстан» и европоселка «Маленькая страна», к 4 годам колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. рублей. Защита в свою очередь настаивает на прекращении уголовного дела за примирением сторон или вынесении оправдательного приговора. Об этом сообщили в chelny-biz.ru.

Уголовное дело связано с махинациями при обмене земельных участков в Тукаевском районе. По версии следствия, в 2023 году Чулаков обратился к руководству района с предложением обменять 25 своих земельных участков на пять массивов, принадлежащих муниципалитету.

В ходе сделки бизнесмен якобы значительно завысил рыночную стоимость своих участков, общая оценка которых составила 109 млн рублей. В результате этих действий муниципалитету был причинен ущерб на сумму 62,6 млн рублей.

В деле фигурируют два ключевых свидетеля: бывший глава Тукаевского района Фаил Камаев и бывший председатель комитета по земельным и имущественным отношениям (ПИЗО) Азат Надершин. Последний уже был осужден по отдельному делу о земельных махинациях и получил 2 года условно.

Для самого Фаила Камаева гособвинение запросило 7 лет условного лишения свободы с испытательным сроком на 5 лет и штраф в размере 12 млн рублей. Адвокат экс-чиновника в прениях сторон указал на наличие обстоятельств, позволяющих суду не применять к его подзащитному реальное лишение свободы.

Анастасия Фартыгина