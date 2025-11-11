Декабрьские фьючерсы на золото превысили $4150 за унцию

Это произошло впервые почти за 3 недели

Фото: Реальное время

Стоимость декабрьских фьючерсов на золото на бирже Comex впервые с 24 октября 2025 года преодолела отметку в $4150 за тройскую унцию. Данные торговой площадки подтверждает возобновление активного роста котировок драгоценного металла.

На 06:33 по мск цена золота увеличилась на 3,63% и достигла $4153,4 за унцию. Спустя пять минут, к 06:38 мск, рост ускорился: стоимость поднялась до $4153,5, что соответствовало приросту в 3,64%. К 06:42 мск динамика замедлилась. На этом этапе торги проходили на уровне $4150,1 за тройскую унцию, что означало прирост в 3,55% относительно предыдущей торговой сессии.

Ранее сообщалось, что золотые резервы России достигли исторического максимума.

Наталья Жирнова