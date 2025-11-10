Гатиятулин назвал ключевой фактор в победе «Ак Барса» над «Нефтехимиком»

Казанская команда прервала трехматчевую серию поражений в КХЛ

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин назвал ключевой фактор в победе над «Нефтехимиком» (4:1) в Нижнекамске. Казанская команда прервала трехматчевую серию поражений в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).



Гатиятулин попросил игроков «Ак Барса» активно начать игру с «Нефтехимиком», чтобы успеть сделать задел в счете до того, как хоккеисты устанут. «Барсы» забросили три из четырех своих шайб в первом периоде.

— Важно было сразу включиться — предыдущие два матча выезда были очень энергозатратными, и был риск, что это может сказаться в концовке сегодняшней игры. Забросили три шайбы в первом периоде, дальше уже нужно было играть с концентрацией. Мы на каждую игру ставим такую задачу, начало матча — один из ключевых компонентов, над которыми мы работаем в текущей ситуации. Были опасения, что нам не хватит движения, потому что знаем сильные стороны «Нефтехимика». Это куражная команда, если ей дать почувствовать слабину, она может зацепиться. Поэтому постарались лишить их козырей, навязывать свою игру, — сказал Гатиятулин.

«Ак Барс» ранее проиграл все три встречи в ноябре — дома «Ладе» (3:4 ОТ) и в гостях минскому «Динамо» (3:4), ярославскому «Локомотиву» (1:3). При этом в октябре команда Гатиятулина выиграла все матчи в чемпионате КХЛ.

В турнирной таблице Восточной конференции «Ак Барс» сохранил вторую строчку. В активе казанцев стало 34 набранных очка.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 13 ноября в Казани против столичного «Динамо» в 19:00 по московскому времени. В прошлом сезоне подопечные Гатиятулина вылетели во втором раунде Кубка Гагарина, проиграв в серии «бело-голубым».

Зульфат Шафигуллин