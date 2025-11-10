ЦБ опубликовал официальный курс валют на вторник, 11 ноября
Доллар подешевел на 0,21 рубля
Центробанк опубликовал официальный курс валют на вторник, 11 ноября. Почти все основные денежные единицы подешевели относительно рубля.
Доллар опустился на 0,21 рубля, юань — на 0,01 рубля, а евро подорожал на 0,09 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 81,01 рубля;
- евро — 93,93 рубля;
- юань — 11,35 рубля.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».