ЦБ опубликовал официальный курс валют на вторник, 11 ноября

18:08, 10.11.2025

Доллар подешевел на 0,21 рубля

Фото: Татьяна Демина

Центробанк опубликовал официальный курс валют на вторник, 11 ноября. Почти все основные денежные единицы подешевели относительно рубля.

Доллар опустился на 0,21 рубля, юань — на 0,01 рубля, а евро подорожал на 0,09 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 81,01 рубля;
  • евро — 93,93 рубля;
  • юань — 11,35 рубля.
Наталья Жирнова

