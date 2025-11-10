Татарстан инвестировал более 1 млрд рублей в импортозамещающие проекты

Поддержку получили шесть предприятий, работающих в ключевых отраслях экономики, включая нефтехимию, медицину и сельское хозяйство

Фото: Реальное время

По итогам десяти месяцев 2025 года совместные инвестиции Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана (ИВФ РТ) и федерального Фонда развития промышленности составили более 1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе фонда.

Поддержку получили шесть предприятий, работающих в ключевых отраслях экономики, включая нефтехимию, медицину и сельское хозяйство. Общий объем инвестиций, включая частные вложения, достиг 1,55 млрд рублей.

Среди новых проектов выделяются:

ПК «ЮСТ», производитель катализаторов для нефтехимии, который расширяет выпуск отечественных реагентов, снижая зависимость от импорта.

«Казаньсельмаш», модернизирующий производство сельхозопрыскивателей за счет локализации комплектующих.

— Шесть профинансированных производств — это не просто инвестиции, это реальные шаги к промышленному суверенитету. Мы создаем полные технологические циклы внутри региона, — отметил директор ИВФ Дамир Галиев.

Напомним, что «Ростех» активно развивает отечественную гражданскую авиацию нового поколения. В рамках программы импортозамещения готовятся к выпуску несколько перспективных моделей воздушных судов: лайнеры МС-21, «Суперджет-100», Ил-114-300, а также легкий вертолет «Ансат» татарстанского производства.



Анастасия Фартыгина