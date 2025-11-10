В Ярославле пресекли незаконный экспорт двигателей двойного назначения
Было выявлено два руководителя коммерческого предприятия в Ярославле, которые организовали канал поставок продукции двойного назначения за пределы страны
Сотрудники ФСБ России остановили незаконное производство и экспорт двигателей двойного назначения за границу в интересах министерства обороны иностранного государства. В связи с этим возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УФСБ по Ярославской области.
По информации ведомства, оперативные мероприятия проводились совместно с УФСБ России по Рязанской области. В результате были выявлены два руководителя коммерческого предприятия в Ярославле, которые организовали канал поставок продукции двойного назначения за пределы страны.
Следственным отделом УФСБ России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 189 Уголовного кодекса, касающейся незаконного экспорта из России продукции, подлежащей экспортному контролю.
