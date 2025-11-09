Tundra Esports с россиянином победила Team Falcons в гранд-финале BLAST Slam IV по Dota 2
Европейская команда Tundra Esports одержала победу над Team Falcons, представляющей ближневосточный регион, в гранд-финале престижного турнира BLAST Slam IV по Dota 2, который проходил в Сингапуре.
В решающем матче Tundra Esports вырвала победу со счетом 3-2 по картам. Team Falcons является действующим чемпионом The International — главного турнира в мире Dota 2.
Состав команды-победительницы Tundra Esports включает россиянина Ивана Pure Москаленко, Божидара bzm Богданова (Болгария), Нету 33 Шапиру (Израиль), Мэттью Ari Уолкера (Великобритания) и Мэттью Whitemon Филемона (Индонезия).
В Team Falcons, уступившей в финале, выступают россиянин Станислав Malr1ne Поторак, а также Оливер skiter Лепко (Словакия), Аммар ATF Аль-Ассаф (Иордания), Андреас Cr1t— Нильсен (Дания) и У Sneyking Цзинцзюнь (США).
Общий призовой фонд турнира BLAST Slam IV составил $1 миллион. За победу Tundra Esports получит $300 тысяч, Team Falcons — $150 тысяч. Третье и четвертое места разделили немецкая команда Mouz и норвежская Heroic (по $60 тысяч). Российская команда Team Spirit заняла 5-6-е места и заработала $35 тысяч, а BB Team — 9-10-е места ($25 тысяч).
